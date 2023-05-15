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    Аномальная жара. Новый день в Петербурге может стать самым тёплым

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    8 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербург пришли дождики, а завтра ожидается и вовсе пасмурная погода. Но тепло остаётся с нами.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 21–23, на побережье Финского залива местами 16–18 градусов.

    Погоду в регионе определяет западная периферия антициклона. В западных районах в середине дня не исключены и локальные грозы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. Минувшее воскресенье, 14 мая, в Петербурге стало самым тёплым днём с начала года — воздух прогрелся до 22,2 градуса. Не исключено, что сегодня будет больше, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Яндекс.Погода» отмечает, что повышенная температура сегодня и днём, и ночью. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 5 до 18 градусов тепла. Самое холодное 15 мая выдалось в 1960 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 28.

    Во вторник, по данным СЗ УГМС, будет больше облаков, порывистый ветер и во второй половине дня кратковременный дождь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»


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    Комментарии 8

    28024171715 Мая 2023 в 09:01
    yes
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