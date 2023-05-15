Аномальная жара. Новый день в Петербурге может стать самым тёплым

В Петербург пришли дождики, а завтра ожидается и вовсе пасмурная погода. Но тепло остаётся с нами.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 21–23, на побережье Финского залива местами 16–18 градусов.

