Аномальная жара. Новый день в Петербурге может стать самым тёплым

В Петербург пришли дождики, а завтра ожидается и вовсе пасмурная погода. Но тепло остаётся с нами.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе местами возможен кратковременный дождь, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 21–23, на побережье Финского залива местами 16–18 градусов.
Погоду в регионе определяет западная периферия антициклона. В западных районах в середине дня не исключены и локальные грозы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. Минувшее воскресенье, 14 мая, в Петербурге стало самым тёплым днём с начала года — воздух прогрелся до 22,2 градуса. Не исключено, что сегодня будет больше, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Яндекс.Погода» отмечает, что повышенная температура сегодня и днём, и ночью. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 5 до 18 градусов тепла. Самое холодное 15 мая выдалось в 1960 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 28.
Во вторник, по данным СЗ УГМС, будет больше облаков, порывистый ветер и во второй половине дня кратковременный дождь.