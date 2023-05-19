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    Маскировка под суицид? Следствие нашло много странного в «самоубийстве» беременной

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    Следствие продолжает разбираться в гибели беременной женщины в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте. На первое место к вечеру 19 мая вышла версия об убийстве. Все дело в том, что сотрудники правоохранительных органов столкнулись с нестыковками, из-за которых история с суицидом рушится словно карточный домик.

    Во-первых, тщательный осмотр тела погибшей обнаружил рану на задней стороне шеи. Ее женщина сама себе нанести не смогла бы. На шее и плечах вообще насчитали около полутора десятков ран. Во-вторых, предсмертная записка могла быть написана ее сожителем. В тексте повествование ведется то от имени женщины, то от лица мужчины. Не исключено, что вероятный убийца мог путаться, переживая сильное волнение. Записку будут изучать специалисты в рамках почерковедческой экспертизы.

    Мать убитой сказала, что сожитель ее дочери недавно вернулся со спецоперации, но эта информация официально не подтверждена. Мужчина находится в тяжелом состоянии, однако, в том, что он выживет, сомнений нет. Как только врачи разрешат, его допросят.

    Тело 38-летней женщины было найдено в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте накануне около половины второго дня. А под окнами нашли покалеченного 30-летнего гражданского мужа погибшей.

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