Маскировка под суицид? Следствие нашло много странного в «самоубийстве» беременной

Следствие продолжает разбираться в гибели беременной женщины в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте. На первое место к вечеру 19 мая вышла версия об убийстве. Все дело в том, что сотрудники правоохранительных органов столкнулись с нестыковками, из-за которых история с суицидом рушится словно карточный домик.



Во-первых, тщательный осмотр тела погибшей обнаружил рану на задней стороне шеи. Ее женщина сама себе нанести не смогла бы. На шее и плечах вообще насчитали около полутора десятков ран. Во-вторых, предсмертная записка могла быть написана ее сожителем. В тексте повествование ведется то от имени женщины, то от лица мужчины. Не исключено, что вероятный убийца мог путаться, переживая сильное волнение. Записку будут изучать специалисты в рамках почерковедческой экспертизы.

