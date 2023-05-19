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    Ройзману* назначили штраф в 260 тысяч рублей за дискредитацию армии

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    Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 260 тысяч рублей экс-мэру города Евгению Ройзману* (признан иноагентом) по уголовному делу о дискредитации армии. Об этом 19 мая сообщает E1.

    Издание отмечает, что запрет на определенные действия для бывшего чиновника останется до вступления приговора в силу, затем его снимут. Это означает, что ему нельзя будет выступать публично еще какое-то время.

    По данным следствия, 1 июля прошлого года Ройзман, «желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц», в прямом эфире на YouTube сообщил зрителям информацию, которая, согласно заключению эксперта, содержит признаки дискредитации армии. Свою вину он не признавал.

    В защиту Ройзмана выступили в том числе главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, народная артистка СССР Алла Пугачева, вдова бывшего президента России Наина Ельцина и драматург Николай Коляда. Характеристику от Пугачевой, впрочем, не учли.

    Ройзман был задержан 24 августа 2022 года. В его доме в Екатеринбурге, а также в Музее Невьянской иконы, основанном на его частной коллекции, и в офисе его благотворительного фонда проводились обыски. Бывшему мэру были предписаны ограничения: запрет на использование Интернета и посещение общественных мероприятий.

    Отметим, что до этого Ройзмана уже несколько раз штрафовали по административным делам за дискредитацию армии.

    *Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

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