Алла Пугачева и Наина Ельцина заступились за Ройзмана* в суде

Народная артистка СССР Алла Пугачева, вдова бывшего президента России Наина Ельцина и драматург Николай Коляда прислали характеристики на Евгения Ройзмана* (признан иноагентом), бывшего мэра Екатеринбурга. Как пишет E1, рекомендации представил адвокат Владислав Идамжапов во время слушания дела экс-чиновника в Октябрьском районном суде.

Ройзману предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил (часть 1 статьи 280.3 УК). Согласно этой статье, ему может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы. Сегодня, 18 мая, в Екатеринбурге проходит третье заседание по делу Ройзмана.



Основательница благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер выступила в суде в качестве свидетеля защиты. По ее словам, благодаря Ройзману удалось раскрыть преступную схему, по которой были обмануты родственники тяжелобольных пациентов, а также провести изменения в законодательстве, касающемся контроля за распределением медикаментов.



«Ройзман — один из тех, на кого опирается наша страна, он является примером сострадания», — подытожила она свое выступление.

Алла Пугачева прислала в суд письменную характеристику на Ройзмана, однако ее не стали рассматривать. Причина не указывается. E1 опубликовал текст ее письма.



«Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживать, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры… Да! Ройзман Е. В . прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Скорее всего, это решается выводами из сложившейся ситуации и тревогой за судьбу своих прекрасных детей. Кстати сказать, плохой человек не смог бы вырастить и воспитать таких чудесных детей», — в частности, написала Пугачева. Певица уверена в невиновности бывшего мэра.



Ройзман был задержан 24 августа 2022 года. В его доме в Екатеринбурге, а также в Музее Невьянской иконы, основанном на его частной коллекции, и в офисе его благотворительного фонда проводились обыски. Согласно информации полиции, он разместил в Интернете видео, «которое дискредитировало применение Вооруженных сил России в защиту интересов страны и ее населения». Сам экс-чиновник отказывается признать вину и говорит, что «нигде даже не упоминал» Вооруженные силы России. Бывшему мэру были предписаны ограничения: запрет на использование Интернета и посещение общественных мероприятий.

