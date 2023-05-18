Третий кассационный суд отменил оправдательный приговор по делу о педофилии в детском доме Кировского района Петербурга

Дело направлено в Кировский районный суд на новое рассмотрение. Фигуранты — замдиректора детского дома Михаил Елин и его подопечные Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев должны быть арестованы на два месяца. Еще один обвиняемый — заслуженный учитель России Станислав Виноградов скончался в 2021 году.

Эту информацию «Фонтанке» 18 мая подтвердили в городском надзорном ведомстве.

Третий кассационный суд Петербурга удовлетворил кассационное представление городской прокуратуры и потерпевших, которые требовали отменить оправдательный приговор бывшим сотрудникам детского дома Кировского района.

Также в адрес вынесшей оправдательный приговор судьи Романовой вынесено частное постановление о нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства.

Оправдательный приговор, который Кировский районный суд вынес в декабре 2021 года, поразил всех участников процесса. Подробно о нем «Фонтанка» писала в тексте.



Апелляцию на приговор прокуратура и потерпевшие также проиграли .

