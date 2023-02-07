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    Дело по педофильской статье осталось безнаказанным. Горсуд Петербурга уверен, что сирот никто не насиловал

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    Суд апелляционной инстанции оставил без изменения оправдательный приговор пяти педагогам детского дома Кировского района Петербурга. Один из потерпевших настаивает, что растление не выдумал, и готов идти во все возможные суды.

    О решении сообщила объединенная пресс-служба судов города. 7 февраля прошли прения сторон и коллегия судей вынесла решение — жалобу потерпевших и представление прокурора не удовлетворять, а приговор оставить как есть. Напомним, заслуженный учитель России Станислав Виноградов, замдиректора детского дома Михаил Елин и их подопечные Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев были оправданы по нескольким эпизодам сексуального насилия.

    Эта история началась с рассказа одного из потерпевших, Якова, студентке ГУПа для документального кино. Фильм выиграл городской конкурс, его посмотрели в аппарате уполномоченного по правам человека и показали правоохранительным органам. В результате бесед с воспитанниками детского дома, кроме Якова, были выявлены еще четверо пострадавших, но впоследствии двое из них отказались от показаний и заявили о давлении.

    Давление не оспаривала ни одна из сторон, но стоял вопрос о том, кто его оказывал — правоохранительные органы ради оговора или кто-то из структур детдома ради оправдательного приговора.

    Как рассказал «Фонтанке» Яков, в прениях в горсуде адвокат оправданных педагогов указала, например, на такие факты — все потерпевшие учились в коррекционной школе, они инвалиды и наблюдались у психиатров. При этом ни один из следящих за ними медиков не отметил характерные для жертв насилия изменения в психике и в походке. Кроме того, у некоторых из молодых людей была слабая память, при этом они легко поддавались внушению, так что все рассказы о насилии это плод фантазий и неправильное восприятие реальности.

    Прокурор же, рассказал Яков, в предыдущих заседаниях указывал на странности в протоколе судебного заседания — в нем появлялись записи и диалоги, которых, по убеждению гособвинителя, не было в реальности. Показания потерпевших он и адвокаты называли последовательными, вину считали доказанной. Немаловажный нюанс — после возбуждения дела о насилии приговор за халатность выслушала директор детского дома, которой дети рассказывали о насилии, — она признала вину.

    Сами оправданные, по словам потерпевшего, сказали, что ничего подобного не совершали, а Покалюк поспешил отметить свою дружбу с сенатором Нарусовой.

    Яков сообщил «Фонтанке», что намерен идти в кассацию.

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    Детский домНасилие над детьмиРастлениеРастление детейСуд
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