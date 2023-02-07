Дело по педофильской статье осталось безнаказанным. Горсуд Петербурга уверен, что сирот никто не насиловал

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения оправдательный приговор пяти педагогам детского дома Кировского района Петербурга. Один из потерпевших настаивает, что растление не выдумал, и готов идти во все возможные суды.

О решении сообщила объединенная пресс-служба судов города. 7 февраля прошли прения сторон и коллегия судей вынесла решение — жалобу потерпевших и представление прокурора не удовлетворять, а приговор оставить как есть. Напомним, заслуженный учитель России Станислав Виноградов, замдиректора детского дома Михаил Елин и их подопечные Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев были оправданы по нескольким эпизодам сексуального насилия.

Эта история началась с рассказа одного из потерпевших, Якова, студентке ГУПа для документального кино. Фильм выиграл городской конкурс, его посмотрели в аппарате уполномоченного по правам человека и показали правоохранительным органам. В результате бесед с воспитанниками детского дома, кроме Якова, были выявлены еще четверо пострадавших, но впоследствии двое из них отказались от показаний и заявили о давлении.

Давление не оспаривала ни одна из сторон, но стоял вопрос о том, кто его оказывал — правоохранительные органы ради оговора или кто-то из структур детдома ради оправдательного приговора.

Как рассказал «Фонтанке» Яков, в прениях в горсуде адвокат оправданных педагогов указала, например, на такие факты — все потерпевшие учились в коррекционной школе, они инвалиды и наблюдались у психиатров. При этом ни один из следящих за ними медиков не отметил характерные для жертв насилия изменения в психике и в походке. Кроме того, у некоторых из молодых людей была слабая память, при этом они легко поддавались внушению, так что все рассказы о насилии это плод фантазий и неправильное восприятие реальности.

Прокурор же, рассказал Яков, в предыдущих заседаниях указывал на странности в протоколе судебного заседания — в нем появлялись записи и диалоги, которых, по убеждению гособвинителя, не было в реальности. Показания потерпевших он и адвокаты называли последовательными, вину считали доказанной. Немаловажный нюанс — после возбуждения дела о насилии приговор за халатность выслушала директор детского дома, которой дети рассказывали о насилии, — она признала вину. Сами оправданные, по словам потерпевшего, сказали, что ничего подобного не совершали, а Покалюк поспешил отметить свою дружбу с сенатором Нарусовой.