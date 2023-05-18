А запах какой! Что и где цветет в Петербурге прямо сейчас — показываем фото

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заметили, что Петербург уже не просто зеленый, а красочный? Полюбуйтесь цветущими тюльпанами, яблонями, вишнями, грушами и анютиными глазками вместе с «(От)Личным Петербургом». А потом следуйте примеру наших корреспондентов: идите гулять и наслаждаться сводящими с ума ароматами. Маршрут подскажем.



Май — это тюльпаны. А главная резиденция тюльпанов в Петербурге — конечно, ЦПКиО. Тут каждый год проходит фестиваль, посвященный именно этим цветам. В 2023-м праздник состоится уже 20–21 мая — к нему на Елагином острове высадили 170 тысяч луковиц.

Тюльпаны на Елагином острове Фото: читательница «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться





Если хотите насладиться красотой в относительном одиночестве, идите в парк прямо сейчас. Ну а если вам нравятся шумные праздники — дождитесь выходных. Как сообщил портал VisitPetersburg, на фестивале будет много музыки: романтические произведения на кельтских арфах, маримбах, вибрафонах, трубах и саксофонах исполнят оркестры и ансамбли. Примут участие в музыкальном действе и оперные певцы.

В ЦПКиО высажено больше 170 тысяч луковиц Фото: читательница «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться





Неподалеку от Елагина, на Каменном острове, найдете белые и розоватые тюльпаны. Они украшают Каменноостровский проспект.

Красота у нас под ногами Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Совсем недалеко отсюда находится самое очевидное место для наслаждения флорой — Ботанический сад. Прямо сейчас тут цветут рододендроны, магнолии, поздние сорта японских сакур, вишня, клен, багрянник, смородина, груша, персик, слива…

Поляны у Биржевой площади покрылись анютиными глазками. Тут можно любоваться не только ими, но и панорамными видами на Петропавловскую крепость и Ростральные колонны.

Сотни бутонов на Биржевой площади Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





От Биржевой площади идите вглубь острова в сторону станции метро «Василеостровская». На углу 6-й линии и Малого проспекта увидите цветущую вишню, а рядом тюльпаны. Тут растут и умопомрачительные махровые — они отличаются слегка растрепанными границами лепестков.

Вы когда-нибудь видели махровые тюльпаны? Фото: Елена Виноградова / «Фонтанка.ру» Фото: Елена Виноградова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Начинает цвести сирень — в центре Петербурга ею можно полюбоваться на Марсовом поле или в Екатерининском саду. А в Саду дружбы на Литейном проспекте благоухает яблоня.

Сирень только начинает раскрывать бутоны Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Запах в Саду дружбы — невероятный Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Помните, что миф о том, что сирень становится пышнее от того, что ее обламывают, — это неправда, россказни и подтасовка фактов. Не ломайте кусты, берегите природу — ее в городе и так мало осталось! Обилием цветов радует Таврический сад. Наш корреспондент заметил там тюльпаны, анютины глазки и голубые пролески Люцилии.

Раскрылись тюльпаны в Таврическом саду Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А еще по всему городу расцветают каштаны.

Вот такие можно встретить во дворах на Петроградской стороне Фото: Денис Лебедев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если центр вам надоел, можно махнуть в Купчино — в Яблоневый сад на Белградской улице. Тут уже вовсю благоухает редкая для Петербурга груша иволистная (ее можно узнать по белым бутонам) и начинают раскрываться цветки яблони.

Глядите, какая красота в Купчино Фото: Елена Виноградова / «Фонтанка.ру» Фото: Елена Виноградова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хотите насладиться цветами за городом? В Павловском парке в эти выходные проводят экскурсии по тюльпанам. Прошлой осенью здесь высадили 16 тысяч луковиц, в том числе сорт «Триумф», полученный в результате скрещивания махровых и дарвиновых гибридов.

Тюльпанами можно любоваться и в Ораниенбауме. Их тут, конечно, не так много, как в ЦПКиО, зато в выходные в этом парке гораздо меньше людей. К лету здесь высаживают 40 тысяч цветов: бегонии, петунии, виолы, розы — все они росли в парке еще со времен Петра I.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За императорской красотой отправляйтесь в Дворцовый парк в Гатчине. Прогуливаясь по дорожкам вдоль озера, насладитесь зарослями тюльпанов и нарциссов. В мае тут еще цветут относительно редкие для наших краев белокрыльник болотный и купальница европейская. А за более ранней весной добро пожаловать на север: в Выборг, Приморск и Приозерск.

А какие цветочные адреса в Петербурге знаете вы? Делитесь в комментариях!

