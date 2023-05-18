    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.04eur86.5

    #отЛИЧНЫЙпитер

    А запах какой! Что и где цветет в Петербурге прямо сейчас — показываем фото

    527
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Заметили, что Петербург уже не просто зеленый, а красочный? Полюбуйтесь цветущими тюльпанами, яблонями, вишнями, грушами и анютиными глазками вместе с «(От)Личным Петербургом». А потом следуйте примеру наших корреспондентов: идите гулять и наслаждаться сводящими с ума ароматами. Маршрут подскажем.

    Май — это тюльпаны. А главная резиденция тюльпанов в Петербурге — конечно, ЦПКиО. Тут каждый год проходит фестиваль, посвященный именно этим цветам. В 2023-м праздник состоится уже 20–21 мая — к нему на Елагином острове высадили 170 тысяч луковиц.

    Тюльпаны на Елагином острове
    Тюльпаны на Елагином островеФото: читательница «Фонтанки» Елена
    ПоделитьсяПоделиться

    Если хотите насладиться красотой в относительном одиночестве, идите в парк прямо сейчас. Ну а если вам нравятся шумные праздники — дождитесь выходных. Как сообщил портал VisitPetersburg, на фестивале будет много музыки: романтические произведения на кельтских арфах, маримбах, вибрафонах, трубах и саксофонах исполнят оркестры и ансамбли. Примут участие в музыкальном действе и оперные певцы.

    В ЦПКиО высажено больше 170 тысяч луковиц
    В ЦПКиО высажено больше 170 тысяч луковицФото: читательница «Фонтанки» Елена
    ПоделитьсяПоделиться

    Неподалеку от Елагина, на Каменном острове, найдете белые и розоватые тюльпаны. Они украшают Каменноостровский проспект.

    Красота у нас под ногами
    Красота у нас под ногамиФото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Совсем недалеко отсюда находится самое очевидное место для наслаждения флорой — Ботанический сад. Прямо сейчас тут цветут рододендроны, магнолии, поздние сорта японских сакур, вишня, клен, багрянник, смородина, груша, персик, слива…

    Поляны у Биржевой площади покрылись анютиными глазками. Тут можно любоваться не только ими, но и панорамными видами на Петропавловскую крепость и Ростральные колонны.

    Сотни бутонов на Биржевой площади
    Сотни бутонов на Биржевой площадиФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    От Биржевой площади идите вглубь острова в сторону станции метро «Василеостровская». На углу 6-й линии и Малого проспекта увидите цветущую вишню, а рядом тюльпаны. Тут растут и умопомрачительные махровые — они отличаются слегка растрепанными границами лепестков.

    ПоделитьсяПоделиться

    Начинает цвести сирень — в центре Петербурга ею можно полюбоваться на Марсовом поле или в Екатерининском саду. А в Саду дружбы на Литейном проспекте благоухает яблоня.

    ПоделитьсяПоделиться

    Помните, что миф о том, что сирень становится пышнее от того, что ее обламывают, — это неправда, россказни и подтасовка фактов. Не ломайте кусты, берегите природу — ее в городе и так мало осталось!

    Обилием цветов радует Таврический сад. Наш корреспондент заметил там тюльпаны, анютины глазки и голубые пролески Люцилии.

    ПоделитьсяПоделиться

    А еще по всему городу расцветают каштаны.

    Вот такие можно встретить во дворах на Петроградской стороне
    Вот такие можно встретить во дворах на Петроградской сторонеФото: Денис Лебедев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Если центр вам надоел, можно махнуть в Купчино — в Яблоневый сад на Белградской улице. Тут уже вовсю благоухает редкая для Петербурга груша иволистная (ее можно узнать по белым бутонам) и начинают раскрываться цветки яблони.

    ПоделитьсяПоделиться

    Хотите насладиться цветами за городом? В Павловском парке в эти выходные проводят экскурсии по тюльпанам. Прошлой осенью здесь высадили 16 тысяч луковиц, в том числе сорт «Триумф», полученный в результате скрещивания махровых и дарвиновых гибридов.

    Тюльпанами можно любоваться и в Ораниенбауме. Их тут, конечно, не так много, как в ЦПКиО, зато в выходные в этом парке гораздо меньше людей. К лету здесь высаживают 40 тысяч цветов: бегонии, петунии, виолы, розы — все они росли в парке еще со времен Петра I.

    Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    За императорской красотой отправляйтесь в Дворцовый парк в Гатчине. Прогуливаясь по дорожкам вдоль озера, насладитесь зарослями тюльпанов и нарциссов. В мае тут еще цветут относительно редкие для наших краев белокрыльник болотный и купальница европейская. А за более ранней весной добро пожаловать на север: в Выборг, Приморск и Приозерск.

    А какие цветочные адреса в Петербурге знаете вы? Делитесь в комментариях!

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Тюльпаны на Елагином острове
    Тюльпаны на Елагином островеФото: читательница «Фонтанки» Елена
    В ЦПКиО высажено больше 170 тысяч луковиц
    В ЦПКиО высажено больше 170 тысяч луковицФото: читательница «Фонтанки» Елена
    Красота у нас под ногами
    Красота у нас под ногамиФото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
    Сотни бутонов на Биржевой площади
    Сотни бутонов на Биржевой площадиФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Вот такие можно встретить во дворах на Петроградской стороне
    Вот такие можно встретить во дворах на Петроградской сторонеФото: Денис Лебедев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close