Три женщины пытались продать младенца в московском ТЦ

В Москве женщины пытались продать младенца. Их задержали. Об этом 16 мая сообщила столичный СК.



Три женщины — 1977, 1984 и 1993 годов рождения — находились в одном из торговых центров на севере Москвы и пытались продать девочку, родившуюся в нынешнем году, считают следователи. Они получили ее от четвертой женщины. За ребенка они просили 60 тысяч рублей.



«Непосредственно после составления соответствующих расписок о получении денежных средств и передачи ребёнка данные женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства.

