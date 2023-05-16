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    Попытка добить в больнице избитую петербурженку стала покушением на убийство

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    Следственный комитет Калининского района возбудил уголовное дело после двойного нападения на женщину. Преследовавший её бывший возлюбленный 16 мая проснулся в изоляторе временного содержания.

    Случившееся квалифицировали по статье о покушении на убийство. «Фонтанка» показывала, с какой невозмутимостью подозреваемый уходил из больницы, где несколько ударов ножом получила 39-летняя жительница Петербурга.

    В воскресенье скорая доставила её в медучреждение после нападения бывшего гражданского мужа на троллейбусной остановке на Светлановском проспекте. Через два часа он настиг жертву снова.

    Сотрудникам правоохранительных органов пострадавшая рассказала о разладившихся отношениях, сталкинге и адресованной охране просьбе — не пускать мужчину. Это не помешало ему пройти в приёмный покой и ударить в спину и руку.

    Бывшую возлюбленную он оставил в тяжёлом состоянии.

    Несмотря на видимое спокойствие, из больницы нападавший уходил, роняя нож и паспорт. Подобрал, по предварительной информации, только первый. Его задержали в квартире на Гражданском проспекте, меры пресечения предстоит ждать в изоляторе временного содержания.

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