Попытка добить в больнице избитую петербурженку стала покушением на убийство

Следственный комитет Калининского района возбудил уголовное дело после двойного нападения на женщину. Преследовавший её бывший возлюбленный 16 мая проснулся в изоляторе временного содержания.



Случившееся квалифицировали по статье о покушении на убийство. «Фонтанка» показывала, с какой невозмутимостью подозреваемый уходил из больницы, где несколько ударов ножом получила 39-летняя жительница Петербурга.



В воскресенье скорая доставила её в медучреждение после нападения бывшего гражданского мужа на троллейбусной остановке на Светлановском проспекте. Через два часа он настиг жертву снова.

