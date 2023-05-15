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    «Убью тебя и твою семью». «Фонтанка» узнала, почему мужчина напал на возлюбленную дважды: на остановке и в больнице

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    Двойное нападение на женщину в Петербурге стало итогом неразделенной любви и сталкинга.

    Полиция Калининского района выяснила, почему 42-летний мужчина напал на свою гражданскую жену сначала на остановке, а потом приехал добивать её в больницу. По предварительной информации, их гражданский брак продлился недолго. После того, как пара съехалась в квартире на Гражданском проспекте, мужчина якобы стал поднимать руку на 39-летнюю возлюбленную. Она не выдержала и в декабре прошлого года ушла от него. После этого, по признанию женщины, бывший гражданский муж стал её преследовать, звонить и вообще вел себя неадекватно.

    В воскресенье женщина возвращалась со смены и около 16 часов присела на остановке общественного транспорта на Светлановском проспекте в ожидании троллейбуса. В этот момент появился её бывший возлюбленный, который накинулся на нее, повалил на землю и стал избивать. При этом он якобы говорил, что убьет женщину и её семью. Очевидцы смогли оттащить его от петербурженки, а ей вызвать скорую.

    «Фонтанка.ру»

    В больнице женщина сразу предупредила охрану, чтобы не пускали её обидчика. По предварительной информации, он смог обойти турникет, набросился на нее с ножом и несколько раз ударил в спину и в руку. После чего спокойно вышел, уронил нож, поднял его. И побежал, только выйдя из стационара. При этом он, как говорят, потерял паспорт.

    Подозреваемого задержали в квартире, где он проживал с пострадавшей, через несколько часов.

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