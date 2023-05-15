В Петербурге мужчина напал на женщину в троллейбусе, а потом с ножом пришел добивать её в больницу

Домашние дрязги вылились в двойное нападение на женщину в Калининском районе.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 15 мая, накануне около четырех дня стало известно о нападении на пассажирку в троллейбусе у дома 78 по Светлановскому проспекту. Мужчина вбежал в салон и несколько раз ударил её по спине и рукам.



Пострадавшую увезли в больницу. В приемном покое стационара произошло второе нападение. Тот же мужчина ворвался туда и несколько раз ударил женщину ножом в спину и левое плечо, после чего скрылся. 39-летнюю пострадавшую госпитализировали.

