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    В Петербурге мужчина напал на женщину в троллейбусе, а потом с ножом пришел добивать её в больницу

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    Домашние дрязги вылились в двойное нападение на женщину в Калининском районе.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 15 мая, накануне около четырех дня стало известно о нападении на пассажирку в троллейбусе у дома 78 по Светлановскому проспекту. Мужчина вбежал в салон и несколько раз ударил её по спине и рукам.

    Пострадавшую увезли в больницу. В приемном покое стационара произошло второе нападение. Тот же мужчина ворвался туда и несколько раз ударил женщину ножом в спину и левое плечо, после чего скрылся. 39-летнюю пострадавшую госпитализировали.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в 21:30 у дома 27/2 по Гражданскому проспекту. 42-летний мужчина оказался гражданским мужем пострадавшей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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