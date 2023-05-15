Минобороны: над Балтийским морем подняли Су-27 из-за иностранных самолетов

В понедельник, 15 мая, над Балтийским морем были замечены две воздушные цели, которые приближались к границе России. В воздух подняли истребитель
Это было сделано, чтобы опознать цели и не допустить нарушения границы, уточнили в ведомстве. Выяснилось, что над морем летели самолет базовой патрульной авиации
Отмечается, что истребитель летел в соответствии с международными правилами использования пространства над нейтральными водами — без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
Месяц назад