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    Минобороны: над Балтийским морем подняли Су-27 из-за иностранных самолетов

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    24 комментария

    В понедельник, 15 мая, над Балтийским морем были замечены две воздушные цели, которые приближались к границе России. В воздух подняли истребитель Су-27, сообщает пресс-служба Минобороны.

    Это было сделано, чтобы опознать цели и не допустить нарушения границы, уточнили в ведомстве. Выяснилось, что над морем летели самолет базовой патрульной авиации Р-3°С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции. Границу они не нарушили и развернулись — истребитель благополучно вернулся на аэродром.

    Отмечается, что истребитель летел в соответствии с международными правилами использования пространства над нейтральными водами — без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

    Месяц назад Су-27 уже поднимали над Балтийским морем из-за приближения германского «Ориона». Как и сейчас, он развернулся, не нарушив границу.

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    Комментарии 24

    Гость15 Мая 2023 в 19:02
    А что так можно было?
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