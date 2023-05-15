Минобороны: над Балтийским морем подняли Су-27 из-за иностранных самолетов

В понедельник, 15 мая, над Балтийским морем были замечены две воздушные цели, которые приближались к границе России. В воздух подняли истребитель Су-27 , сообщает пресс-служба Минобороны.



Это было сделано, чтобы опознать цели и не допустить нарушения границы, уточнили в ведомстве. Выяснилось, что над морем летели самолет базовой патрульной авиации Р-3°С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет « Атлантик-2 » ВМС Франции. Границу они не нарушили и развернулись — истребитель благополучно вернулся на аэродром.