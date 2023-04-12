Истребитель Су-27 над Балтийским морем развернул немецкий самолет

Дежурный по противовоздушной обороне сил Западного военного округа истребитель был поднят в воздух из-за угрозы нарушения Государственной границы России. К ней приближался самолет патрульной авиации ВМС Германии.

По сообщению Минобороны, истребитель был поднят в воздух 12 апреля, так как к российской границе приближалась воздушная цель. Экипаж узнал в ней самолет базовой патрульной авиации Р-3°С «Орион» ВМС Германии.

Отмечается, что иностранный военный самолет развернулся, после чего истребитель благополучно вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было.