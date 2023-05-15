Минобороны РФ заявило, что системы ПВО впервые перехватили ракету Storm Shadow

Крылатую ракету Storm Shadow перехватили российские средства ПВО за минувшие сутки. Об этом 15 мая сообщает Минобороны РФ. О перехвате подобной ракеты военное ведомство отчиталось впервые.



Также в Минобороны добавили, что были перехвачены семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник, пишет РИА Новости.



11 мая стало известно, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow — дальность стрельбы ими составляет более 250 километров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников. Утверждается, что ракеты Лондон передал при гарантиях отказа от использования по территории в глубине России, но они могут быть применены для ударов по объектам в Донбассе и в Крыму.

