CNN: Великобритания поставила Украине ракеты с дальностью более 250 км

Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow — дальность стрельбы ими составляет более 250 километров. Об этом 11 мая сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

По словам одного из собеседников CNN, ракеты Лондон передал при гарантиях отказа от использования по территории в глубине России, но они могут быть применены для ударов по «суверенной территории Украины». В публикации говорится, что Киев получит возможность атаковать объекты в Донбассе и в Крыму.

Поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.