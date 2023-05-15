    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    767мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.2eur84.25

    Странная птица кажется ненастоящей. Тем не менее её можно встретить в Петербурге

    2907
    9 комментариев

    Сложно поверить, что такая птица живёт совсем рядом с нами.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
    ПоделитьсяПоделиться

    Зимородок выглядит настолько удивительно, что кажется карикатурным или как минимум просто экзотическим. Тем не менее в Петербурге они есть, даже на ПМЖ — они здесь гнездятся. Об этом сообщает бёрдвотчер Антон Кубышкин 15 мая в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

    Зимородки занесены в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Фонтанка» уже показывала их. Несмотря на то, что они перелётные, иногда они остаются в наших краях зимовать.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗимородкиПтицыЖивотныеПтицы в городеПрирода
    ЛАЙК10
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close