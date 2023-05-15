Странная птица кажется ненастоящей. Тем не менее её можно встретить в Петербурге

Сложно поверить, что такая птица живёт совсем рядом с нами.
Зимородок выглядит настолько удивительно, что кажется карикатурным или как минимум просто экзотическим. Тем не менее в Петербурге они есть, даже на ПМЖ — они здесь гнездятся. Об этом сообщает бёрдвотчер Антон Кубышкин 15 мая в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Зимородки занесены в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Фонтанка» уже показывала их. Несмотря на то, что они перелётные, иногда они остаются в наших краях зимовать.