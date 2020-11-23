Редкую для Петербурга птицу — зимородка — сфотографировал 22 ноября орнитолог-любитель Вячеслав Заметня. Его фотографию опубликовало сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Вячеслав Заметня объяснил «Фонтанке», что на снимке — молодая самка зимородка. Многие думают, что зимородок назван так, потому что рождается зимой. Однако раньше его звали землеродок за то, что молодые птицы появляются из земли. Зимородок выводит потомство в норе. Питается он мелкой рыбой, ныряя за ней в воду.
Обыкновенного зимородка ещё называют голубым зимородком из-за ярких голубых перьев на спине. Чаще люди замечают стремительно летящую прямо над водой птицу и называют её «голубая молния». Английское название — Kingfisher, что означает «королевский рыбак, король-рыболов».
Зимородок, по словам орнитолога, включён в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у нас проходит северная граница его ореола обитания. В Петербурге доказано всего два факта гнездования этих птиц — в Красносельском и Петродворцовом районе. В последние годы количество регистраций зимородка увеличилось во время сезонных миграций и в период зимовки. Скорее всего это происходит из-за тëплых зим. У нас зимородки зимуют на незамерзающих речках, впадающих в Финский залив или на самом заливе.