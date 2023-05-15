Блондин в голубых шортах оставил петербуржца в каршеринге без валюты

Обмен валюты закончился слезами для жителя Петербурга в Московском районе.
Он смог набрать 112 на телефоне накануне около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 мая. По предварительной информации, прибывшему на место наряду 41-летний пострадавший объяснил, что приехал к дому 145 по Московскому проспекту на каршеринге. У него была достигнута договоренность с человеком через мессенджер об обмене валюты. Однако, увидев доллары, пришедший мужчина залил его газом из баллончика, забрал деньги и был таков.
Петербуржец описал его как блондина лет 30, в черной толстовке и голубых шортах.
Сам он остался без 10 тысяч долларов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.