Смольный потребовал от РПЦ отреставрировать Коневскую церковь на Загородном проспекте

Куйбышевский районный суд встал на сторону комитета по охране памятников, который потребовал от ряда граждан и
Комитет (КГИОП) подал в суд на собственников помещений: семерых физлиц и епархию. Чиновники потребовали обязать ответчиков отреставрировать здание-памятник — «Флигель» на Загородном проспекте, 7,
На заседании ответчики заявили, что, по их мнению, ремонт фасадов должен проводить Жилкомсервис
Однако в обязанности управляющей компании входит только текущий ремонт, а реставрация (работы по сохранению памятника) — это уже обязанность собственников.
Владельцам здания суд отвел 5 лет (с момента вступления решения суда в силу) на реставрацию фасада. Если этого не будет сделано, с каждого из ответчиков взыщут по