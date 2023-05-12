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    Смольный потребовал от РПЦ отреставрировать Коневскую церковь на Загородном проспекте

    РПЦ в Петербурге через суд обязали отреставрировать Коневскую церковь на Загородном проспекте

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    Куйбышевский районный суд встал на сторону комитета по охране памятников, который потребовал от ряда граждан и Санкт-Петербургской епархии РПЦ отреставрировать фасад Коневской церкви на Загородном проспекте. Об этом 12 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Комитет (КГИОП) подал в суд на собственников помещений: семерых физлиц и епархию. Чиновники потребовали обязать ответчиков отреставрировать здание-памятник — «Флигель» на Загородном проспекте, 7, лит А, который входит в ансамбль «Подворье Коневецкого монастыря». Еще в июне 2015 года КГИОП утвердил охранное обязательство, по этому документу было необходимо выполнить реставрацию. В утвержденные сроки, до конца июня 2022 года, этого сделано не было. Более того, ответчики не получали задание на реставрацию и не направили в комитет проектную документацию для утверждения.

    На заседании ответчики заявили, что, по их мнению, ремонт фасадов должен проводить Жилкомсервис № 2 Центрального района, управляющий зданием с лета 2014 года, а у самих собственников нет на это средств.

    Однако в обязанности управляющей компании входит только текущий ремонт, а реставрация (работы по сохранению памятника) — это уже обязанность собственников.

    Владельцам здания суд отвел 5 лет (с момента вступления решения суда в силу) на реставрацию фасада. Если этого не будет сделано, с каждого из ответчиков взыщут по 15 тысяч рублей за каждый случай неисполнения решения суда в срок и по 30 тысяч рублей ежемесячно в случае дальнейшего неисполнения решения суда.

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    СмольныйРПЦРеставрация
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