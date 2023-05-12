Смольный потребовал от РПЦ отреставрировать Коневскую церковь на Загородном проспекте

Куйбышевский районный суд встал на сторону комитета по охране памятников, который потребовал от ряда граждан и Санкт-Петербургской епархии РПЦ отреставрировать фасад Коневской церкви на Загородном проспекте. Об этом 12 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Комитет (КГИОП) подал в суд на собственников помещений: семерых физлиц и епархию. Чиновники потребовали обязать ответчиков отреставрировать здание-памятник — «Флигель» на Загородном проспекте, 7, лит А , который входит в ансамбль «Подворье Коневецкого монастыря». Еще в июне 2015 года КГИОП утвердил охранное обязательство, по этому документу было необходимо выполнить реставрацию. В утвержденные сроки, до конца июня 2022 года, этого сделано не было. Более того, ответчики не получали задание на реставрацию и не направили в комитет проектную документацию для утверждения.