В Wildberries рассказали, чем завершился бунт продавцов

Компании Wildberries удалось договориться с продавцами, которые устроили забастовку в одном из офисов в Москве. Пока идут следственные действия, начисления за рекламу приостановлены.

Большая часть предпринимателей подтвердила использование серых схем продвижения и согласилась сотрудничать с полицией, пишет MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Продавцы собрались на забастовку 11 мая, заявив, что им заблокировали счета и выставили огромные счета за рекламу — в совокупности на два миллиарда рублей. В маркетплейсе говорили, что некоторые продавцы не оплатили услуги продвижения на площадке, и в итоге компания потеряла 650 миллионов рублей.