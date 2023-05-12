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    В Wildberries рассказали, чем завершился бунт продавцов

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    Компании Wildberries удалось договориться с продавцами, которые устроили забастовку в одном из офисов в Москве. Пока идут следственные действия, начисления за рекламу приостановлены.

    Большая часть предпринимателей подтвердила использование серых схем продвижения и согласилась сотрудничать с полицией, пишет MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

    Продавцы собрались на забастовку 11 мая, заявив, что им заблокировали счета и выставили огромные счета за рекламу — в совокупности на два миллиарда рублей. В маркетплейсе говорили, что некоторые продавцы не оплатили услуги продвижения на площадке, и в итоге компания потеряла 650 миллионов рублей.

    Представители Wildberries обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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