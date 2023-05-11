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    «Серое продвижение». Продавцы обманули Wildberries на 650 миллионов рублей

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    Компания Wildberries потеряла 650 миллионов рублей из-за «серого продвижения» продавцов на маркетплейсе, сообщает РБК. WB обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере.

    По предварительным данным, продавцы получили возможность бесплатно пользоваться услугами через предоставленные мошенниками «внешние сервисы».

    «Услугами «серого продвижения» на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный телеграм-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании», — сказано в сообщении WB, которое цитирует РБК.

    Продавцы, которые воспользовались нелегальным продвижением, должны будут оплатить рекламу в полном объеме, а также участвовать в следствии, подчеркнули в компании.

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