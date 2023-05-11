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    «Верните наши деньги»: Полиция в офисе Wildberries, а продавцы говорят про счета на миллиарды

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    Фото: Роман Красильников / MSK1.RU
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    Недовольные продавцы Wildberries собрались вместе в одном из офисов маркетплейса рядом со станцией метро «Парк культуры» в Москве. На место прибыла полиция, сообщает MSK1.RU.

    Как пишет издание 11 мая, собравшиеся заявили, что им заблокировали счета и выставили огромные счета за рекламу товаров. В совокупности, по их словам, на 2 миллиарда рублей. Собравшиеся скандировали: «Верните наши деньги!» К вечеру, как сообщают наши коллеги, к офису Wildberries прибыла полиция. И собравшиеся вместе с представителями компании проследовали в участок, чтобы урегулировать вопрос.

    Роман Красильников / MSK1.RU

    В пресс-службе Wildberries корреспонденту MSK1.RU заявили, что продавцам выставили счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке. Как писала «Фонтанка», компания Wildberries потеряла 650 миллионов рублей из-за «серого продвижения» продавцов на маркетплейсе и обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

    В марте сотрудники Wildberries по всей стране бастовали из-за огромных штрафов, вычитаемых из зарплаты. «Фонтанка» подробно описала сложившуюся ситуацию, читайте об этом здесь.

    Фото: Роман Красильников / MSK1.RU

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