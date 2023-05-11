«Верните наши деньги»: Полиция в офисе Wildberries, а продавцы говорят про счета на миллиарды

Недовольные продавцы Wildberries собрались вместе в одном из офисов маркетплейса рядом со станцией метро «Парк культуры» в Москве. На место прибыла полиция, сообщает MSK1.RU.



Как пишет издание 11 мая, собравшиеся заявили, что им заблокировали счета и выставили огромные счета за рекламу товаров. В совокупности, по их словам, на 2 миллиарда рублей. Собравшиеся скандировали: «Верните наши деньги!» К вечеру, как сообщают наши коллеги, к офису Wildberries прибыла полиция. И собравшиеся вместе с представителями компании проследовали в участок, чтобы урегулировать вопрос.