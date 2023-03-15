«Случился какой-то бунт»: Cотрудники Wildberries по всей стране закрывают офисы из-за гигантских штрафов

Менеджеры просто закрывали пункты выдачи и уходили домой Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Сотрудники Wildberries по всей стране решили устроить масштабную забастовку. В Петербурге закрытых пунктов пока не много, но то, что проблема — не с единичными точками, очевидно. В компании опровергают наличие забастовки.

По их информации, недовольства работников компании связаны с введением 100%-х списаний из зарплаты за бракованный товар.

Работница одного из пунктов выдачи рассказала E1.RU о нереальных штрафах, отказах платить зарплату и о том, почему отказалась выходить на работу. Публикуем ее честный монолог от первого лица.

С начала марта нас стали мучить просто безумными штрафами. Приходишь на работу, пытаешься вывести зарплату, а у тебя долг 90 тысяч рублей внезапно появляется. Мы не могли никак даже оспорить эти штрафы. У меня в итоге накопился долг 187 тысяч рублей.



В пункт привозят коробки со склада, мы их принимаем и раскладываем. Многие вещи поступают разбитыми. Тогда оплата полной стоимости товара ложится на плечи менеджера. Если мы отправляем вещь обратно с объяснением, что товар ненадлежащего качества, его нельзя выдавать клиенту, нас штрафуют.

Если клиенту не подошла, например, кофточка (по размеру не села или цвет не тот), мы возвращаем ее на склад. Платить полную стоимость товара опять же заставляют менеджеров пункта выдачи. И оспорить взыскание невозможно.



Утром 14 марта мы пришли со сменщиком на работу, хотели посмотреть наш баланс. В программе было указано, что мы больше не имеем доступа к зарплате из-за высокого долга. Нам сказали, что не заплатят за работу, пока мы не погасим эти невероятные штрафы. Мы не знали про забастовку, но просто были в шоке от наглости, поэтому закрыли пункт и сдали ключи.

Руководство пункта выдачи не заступилось за работников. Нам нахамили и сказали, что мы не имеем права просто уйти с работы.

В Wildberries с января начали штрафовать буквально за всё. Клиенты жалуются, что отказ от товара стал платным, мы объясняем, что решение не наше, это расходы на логистику, товар ведь везли из другого конца страны. В итоге посетитель пишет плохой отзыв на пункт выдачи из-за этого, а с менеджеров снимают тысячу рублей.



Мы не успеваем столько заработать, сколько нас штрафуют. В небольших пунктах выдачи доход за день составляет около 1700 рублей, а штрафуют на 10 тысяч. Мы уже дышать боялись. Сегодня всё утро проплакали, это настоящий бизнес на костях менеджеров.

Самое невероятное нововведение: менеджер пункта выдачи должен покупать фирменные пакеты Wildberries. Упаковка стоит две тысячи рублей, а на их покупку и в целом хозяйственные нужды выделяли 200 рублей. Если пакеты не выдаешь — штраф еще тысяча рублей. А нам эти пакеты купить не на что.



Многие сотрудники уже оказались в долгах, некоторые занимают деньги, чтобы просто доехать до работы. А как семьи кормить, когда работаешь за бесплатно? У сотрудников пунктов уже такие нервные срывы, что большинство не слезает с валерьянки и пустырника.

Те, кто остались в пунктах выдачи, не знают, что делать: бежать домой, бунтовать или терпеть, ждать нового штрафа. Некоторые боятся потерять работу.

— Сегодня случился какой-то бунт в Wildberries. Мне весь день звонят и сообщают, что по всему городу сотрудники собственных пунктов выдачи просто встают и уходят домой. Случилось это из-за массовых крупных удержаний не по вине сотрудников. На них повесили долги в 100–200 и даже 500 тысяч, — рассказал владелец партнерских пунктов выдачи заказов.



Некоторые менеджеры не просто ушли из пунктов выдачи, но и сразу написали заявление об увольнении. В рабочих чатах начала появляться информация об открытии вакансий на конкретных адресах. Партнер юридической фирмы Intellekt, руководитель группы практик «Коммерческое и трудовое право» Анна Устюшенко пояснила, что работодатель может удерживать деньги с зарплаты своих сотрудников в определенных случаях, но брак сюда не относится.



— Может быть, речь идет о материальной ответственности, но для этого должна быть вина сотрудника. За возникновение брака работник [пункта выдачи] вряд ли отвечает. Возможно, речь идет не о браке как таковом, а о нарушении инструкции, когда сотрудник, например, не осмотрел товар, который вернул покупатель. В любом случае взимание даже 25% не соответствует закону, — утверждает Анна Устюшенко.

«Работодатель может привлекать работника к материальной ответственности, удерживать не больше 20% от зарплаты, но точно не 100%» Анна Устюшенко, юрист

Юрист говорит, что в данном случае сотрудники, чьи трудовые права были нарушены, должны бить во все колокола. Им посоветовали жаловаться в Государственную инспекцию по труду и прокуратуру. «Информация о закрытии пунктов выдачи, и уж тем более о «забастовках» не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме», — сообщил представитель компании.

В Wildberries пояснили, что во вторник в офис компании пришли порядка 10–15 человек, которые назвали себя представителями партнерских пунктов выдачи, но отказались предоставлять свои данные как компании, так и сотрудникам правоохранительных органов. «Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры», — отметили в компании.



Данные представители выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров — а это остается актуальной проблемой, в первую очередь для самих же предпринимателей — продавцов товаров. «К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары — например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз», — пояснили ситуацию с штрафами в пресс-службе маркетплейса.

