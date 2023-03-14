    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    5 м/с, южн

    740мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.46eur80.61

    Пункты выдачи заказов Wildberries закрываются на забастовку. К протесту против штрафов присоединяются петербургские точки

    14334
    57 комментариев

    В Петербурге перестали работать несколько пунктов выдачи маркетплейса Wildberries. Как сообщают читатели «Фонтанки», на дверях точек на Гражданском проспекте, Большеохтинском проспекте и ряде других размещены объявления, что закрытие является частью акции протеста против невыплаты заработной платы.

    В чате сотрудников пунктов выдачи Wildberries, в котором состоит 8 тысяч человек, сообщается, что основанием для невыплат стала новая политика компании, в частности штрафы за возвраты бракованных вещей или подмены товара, сумма которых вычитается из заработной платы сотрудников.

    Забастовка является общероссийской. Сотрудники московских ПВЗ намерены прийти к офису компании и требовать изменения политики.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Wildberies, но на момент публикации комментарий не поступил.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК60
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 57

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    57
    close