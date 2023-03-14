Пункты выдачи заказов Wildberries закрываются на забастовку. К протесту против штрафов присоединяются петербургские точки

В Петербурге перестали работать несколько пунктов выдачи маркетплейса Wildberries. Как сообщают читатели «Фонтанки», на дверях точек на Гражданском проспекте, Большеохтинском проспекте и ряде других размещены объявления, что закрытие является частью акции протеста против невыплаты заработной платы.
В чате сотрудников пунктов выдачи Wildberries, в котором состоит 8 тысяч человек, сообщается, что основанием для невыплат стала новая политика компании, в частности штрафы за возвраты бракованных вещей или подмены товара, сумма которых вычитается из заработной платы сотрудников.
Забастовка является общероссийской. Сотрудники московских ПВЗ намерены прийти к офису компании и требовать изменения политики.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Wildberies, но на момент публикации комментарий не поступил.