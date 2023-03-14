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    Wildberries опровергает, а Генпрокуратура интересуется. Забастовки стали поводом для проверки

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    По поручению Генеральной прокуратуры прокуратура Московской области проверит данные о нарушении трудовых прав работников маркетплейса Wildberries. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

    В ходе проверки оценят порядок привлечения сотрудников к труду, а также изучат локальные акты, которые устанавливают правила начисления штрафных санкций — штрафы стали основанием для невыплат заработной платы, что привело к забастовке сотрудников и приостановке работы ряда пунктов выдачи заказов в нескольких регионах России.

    Ситуацией с Wildberries заинтересовались и в администрации Ленинградской области. Комитет по труду и занятости направил в адрес руководства компании письмо, чтобы прояснить ситуацию с возможным нарушением прав работников, сообщает телеграм-канал правительства 47-го региона. Отмечается, что представители службы занятости выборочно посетили торговые точки Wildberries — было установлено, что точки работают штатно, однако часть из них приостановила выдачу товара.

    По информации государственной инспекции труда Ленобласти, с 2022 года по настоящий момент поступило порядка 12 обращений граждан о возможных нарушениях трудовых прав сотрудников Wildberries.

    Ранее стало известно, что к протесту против штрафов присоединились и петербургские точки Wildberries. О соответствующих объявлениях на дверях пунктов выдачи «Фонтанке» рассказали читатели.

    Тем временем в компании Wildberries заявили, что информация о закрытии пунктов выдачи и забастовках не соответствует действительности, пишет ТАСС. Маркетплейс утверждает, что пункты продолжают работать в обычном режиме.

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