Wildberries заморозил механизм штрафов для сотрудников

Wildberries заморозил механизм списаний за подмены товаров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях. Об этом 16 марта говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.
В компании также заявили об усилении каналов обратной связи, отметив, что каждый год рассматривают порядка трёх тысяч проблемных ситуаций.
«В результате чего уже сейчас, благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше
Маркетплейс также пообещал в ближайшее время обновить систему обратной связи с сотрудниками и партнёрами, что позволит в несколько раз увеличить скорость обработки сообщений о проблемных ситуациях.
Напомним, что сотрудники Wildberries по всей стране начали бастовать из-за огромных штрафов, вычитаемых из зарплаты. «Фонтанка» подробно описала сложившуюся ситуацию, читайте об этом здесь. Добавим, что сегодня глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство изучает ситуацию с маркетплейсом.