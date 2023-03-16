Wildberries заморозил механизм штрафов для сотрудников

Wildberries заморозил механизм списаний за подмены товаров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях. Об этом 16 марта говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.



В компании также заявили об усилении каналов обратной связи, отметив, что каждый год рассматривают порядка трёх тысяч проблемных ситуаций.