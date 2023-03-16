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    Wildberries заморозил механизм штрафов для сотрудников

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    Wildberries заморозил механизм списаний за подмены товаров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях. Об этом 16 марта говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.

    В компании также заявили об усилении каналов обратной связи, отметив, что каждый год рассматривают порядка трёх тысяч проблемных ситуаций.

    «В результате чего уже сейчас, благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ», — отметили в Wildberries.

    Маркетплейс также пообещал в ближайшее время обновить систему обратной связи с сотрудниками и партнёрами, что позволит в несколько раз увеличить скорость обработки сообщений о проблемных ситуациях.

    Напомним, что сотрудники Wildberries по всей стране начали бастовать из-за огромных штрафов, вычитаемых из зарплаты. «Фонтанка» подробно описала сложившуюся ситуацию, читайте об этом здесь. Добавим, что сегодня глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство изучает ситуацию с маркетплейсом.

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