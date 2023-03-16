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    Минтруд разбирается в ситуации с Wildberries

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    Минтруд разбирается в ситуации с Wildberries. Об этом 16 марта заявил глава ведомства Антон Котяков, сообщают «Ведомости».

    По словам Котякова, по итогам изучения заявлений граждан Министерство и Генеральная прокуратура примут решение о возможных проверках в отношении маркетплейса. Министр добавил, что компания должна следовать традиционным нормам трудового законодательства.

    Сотрудники Wildberries по всей стране начали бастовать в связи с огромными штрафами за бракованный товар, которые вычитают из зарплаты. Несколько пунктов выдачи заказов прекратили работу и в Петербурге. При этом маркетплейс информацию о забастовке отрицает. «Фонтанка» подробно разобрала ситуацию в этом материале.

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