Минтруд разбирается в ситуации с Wildberries. Об этом 16 марта заявил глава ведомства Антон Котяков, сообщают «Ведомости».



По словам Котякова, по итогам изучения заявлений граждан Министерство и Генеральная прокуратура примут решение о возможных проверках в отношении маркетплейса. Министр добавил, что компания должна следовать традиционным нормам трудового законодательства.

Сотрудники Wildberries по всей стране начали бастовать в связи с огромными штрафами за бракованный товар, которые вычитают из зарплаты. Несколько пунктов выдачи заказов прекратили работу и в Петербурге. При этом маркетплейс информацию о забастовке отрицает. «Фонтанка» подробно разобрала ситуацию в этом материале.