Собаку, которую достали из ямы с мазутом в Биробиджане, отмыли и передали в приют

Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, отмыли и передали в приют. Об этом
По словам собеседницы агентства, животное пару дней отмывали с помощью растительного масла. Сейчас с ним все хорошо.
Автор: пресс-служба ГУ МЧС по Еврейскому АО
Собака будет жить в приюте до тех пор, пока не найдется желающий взять её в семью. Овчаренко отметила, что на территории завода есть ещё более десяти мазутных ям наподобие той, в которую упала несчастная. В мэрии пообещали огородить их лентами.
Как сообщалось накануне, попавшую в беду собаку нашли по слабому скулежу. На момент обнаружения она почти утонула: был виден один глаз, ухо и кончик носа. Спасатели доставали её почти час.