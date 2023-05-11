Собаку, которую достали из ямы с мазутом в Биробиджане, отмыли и передали в приют

Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, отмыли и передали в приют. Об этом 11 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя местной общественной организации защиты животных «Хатико» Татьяны Овчаренко.



По словам собеседницы агентства, животное пару дней отмывали с помощью растительного масла. Сейчас с ним все хорошо.

