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    Собаку, которую достали из ямы с мазутом в Биробиджане, отмыли и передали в приют

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    Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Еврейскому АО
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    Собаку, спасенную из ямы с мазутом в Биробиджане, отмыли и передали в приют. Об этом 11 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя местной общественной организации защиты животных «Хатико» Татьяны Овчаренко.

    По словам собеседницы агентства, животное пару дней отмывали с помощью растительного масла. Сейчас с ним все хорошо.

    Автор: пресс-служба ГУ МЧС по Еврейскому АО

    Собака будет жить в приюте до тех пор, пока не найдется желающий взять её в семью. Овчаренко отметила, что на территории завода есть ещё более десяти мазутных ям наподобие той, в которую упала несчастная. В мэрии пообещали огородить их лентами.

    Как сообщалось накануне, попавшую в беду собаку нашли по слабому скулежу. На момент обнаружения она почти утонула: был виден один глаз, ухо и кончик носа. Спасатели доставали её почти час.

    Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Еврейскому АО


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