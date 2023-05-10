У перекрестков есть глаза. Где появятся камеры фиксации нарушений в этом году

Городской мониторинговый центр ищет подрядчика на предоставление во временное пользование комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, размещаемых на перекрестках. Всего — 70 опасных мест.
Сам аукцион объявлен еще в конце апреля, его стоимость — 1,3 млрд рублей. Речь идет о том, чтобы город мог пользоваться установленными комплексами в течение 2023–2025 годов. В списке — 70 адресов: это места, где камеры поставят в текущем году.
В техзадании есть и уже полюбившийся читателям веб-сервис с названием «Дупло-2» для передачи информации о нарушениях в компетентные органы. В справочник нарушений входят 200 пунктов — от движения по встречке и превышения скорости до выезда на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию или знак.
«Фонтанка» подробно рассказывала о кампании по установке таких камер на перекрестках Петербурга. Всего на 2023 год было запланировано 80 новых адресов, что должно довести общее количество комплексов до 300. Подробнее — читайте здесь.