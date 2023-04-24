«Дупло» для водятла. Видеокамера на перекрестке не слышит аргумент «я завершал маневр»

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В Петербурге автомобилистам приходят штрафы не только за превышение скорости, но и за проезд на красный свет или погасшую «секцию». Тем, кто много лет пересекал один и тот же перекресток по принципу «главное начать маневр», надо срочно менять привычки. Или платить, платить и снова платить.



60-летний житель Красносельского района Роман годами каждое утро сворачивает с Петергофского шоссе на улицу Доблести. Даже светофор с секцией, регулирующей поворот налево, не всегда спасает это место от заторов: автомобилисты, руководствуясь принципом Портоса — «главное ввязаться в маневр», активно лезут даже под мигающую секцию, «паровозиком». Теперь привычки придется менять. С начала апреля Роман умудрился получить через «Госуслуги» три постановления о штрафе за пересечение злосчастного перекрестка на красный свет. С учетом скидки в 50% за быструю оплату штрафа «за первый раз» вышло минус 10,5 тысяч рублей из семейного бюджета. И это водителю еще повезло, что его «поймала» камера на углу Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа. Уже вторая встреча с инспектором ГИБДД в таких обстоятельствах могла бы обернуться лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.



читатель «Фонтанки»

Камеры на перекрестках устанавливают уже не первый год, еще в 2021-м Смольный рассказал, что смонтировал первые 20, разбросаны они были по всему городу — от Ленинского проспекта до Яхтенной. «В зависимости от сложности перекрёстка различается и количество камер на нём — от 10 до 24», — писали чиновники.



В прошлом году продолжали объявлять конкурсы. В один контракт упаковывали опять же различные районы, отталкиваясь, видимо, от аварийности: пересечение пр. Культуры — пр. Луначарского, а через запятую пр. Обуховской Обороны — ул. Чернова. Разве что Центральный район выделили в один монолитный лот, но в нем и был только позвоночник Невского проспекта с пересекающими его ребрами Марата, Думской, Восстания и так далее. Передают информацию о нарушениях в компетентные органы с помощью веб-сервиса с говорящим названием «Дупло-2».



Как сообщили «Фонтанке» в городском комитете по информатизации, на сегодняшний день на перекрестках Санкт-Петербурга размещено 219 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году планируется установить еще 80 таких комплексов. То есть на них приходится почти четверть от всех дорожных камер. Ведь в общей сложности за безопасностью движения следят 927 стационарных и 44 передвижных комплекса. Они зафиксировали более 2 млн правонарушений, и практически каждый раз для водителей это заканчивалось постановлением УГИБДД.



Львиная доля нарушений (95%) касается превышения скоростного режима. Еще 3% — проезд на запрещающий сигнал светофора (привет Роману), и менее 1% приходится на такие водительские прегрешения, как движение по обочине, пересечение стоп-линии и движение по выделенной полосе для общественного транспорта.

Как это работает? В рамках соглашения об информационном взаимодействии между МВД и Смольным материалы с комплексов фотовидеофиксации направляются по защищенному каналу связи в специальное программное обеспечение министерства. На основании полученных фотоматериалов УГИБДД выносит постановления по делам об административных правонарушениях. Водитель имеет право оспорить полученный штраф, если имеет аргументы (запись видеорегистратора, например), доказывающие его правоту.



Несмотря на то, что онлайн-навигаторы не всегда предупреждают о работающих камерах, их адреса не тайна. Уточнить статус своего «любимого» перекрестка можно на сайте ГИБДД. Также информация обо всех комплексах есть на странице в «ВКонтакте» и официальном сайте Городского мониторингового центра.

Кстати, в феврале этого года у автомобилистов появился дополнительный стимул внимательнее следить, не подмигивает ли им светофор: водителей начали штрафовать за проезд на желтый свет, причем по решению суда.



Так что, если кто-то практиковал езду «по понятиям», придется снова вспоминать, что значит ездить по ПДД. А для закрепления материала смотрим видео с пересечения Петергофского и Десантников: так делать не надо, теперь «пристроиться в хвост» влетит вам в копеечку.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

