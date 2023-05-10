Пенсионерка из Петербурга сообщила о якобы заминированном детском самокате у больницы

Не только на шарики подозрительных цветов смотрели петербуржцы в День Победы. Объектом пристального внимания 72-летней жительницы Красногвардейского района стал обычный детский самокат. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 мая.



Звонок в службу 112 поступил накануне вечером. Пенсионерка доложила, что на улице Ленской около поликлиники на газоне с тюльпанами стоит детский самокат. Женщина вела наблюдение целый час, за это время детское средство передвижения никто не забрал. Петербурженку смутила металлическая пластина, вставленная в заднее колесо. Никакого тикания самокат не издавал, проводов тоже не было.

