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    Пенсионерка из Петербурга сообщила о якобы заминированном детском самокате у больницы

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    Не только на шарики подозрительных цветов смотрели петербуржцы в День Победы. Объектом пристального внимания 72-летней жительницы Красногвардейского района стал обычный детский самокат. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 мая.

    Звонок в службу 112 поступил накануне вечером. Пенсионерка доложила, что на улице Ленской около поликлиники на газоне с тюльпанами стоит детский самокат. Женщина вела наблюдение целый час, за это время детское средство передвижения никто не забрал. Петербурженку смутила металлическая пластина, вставленная в заднее колесо. Никакого тикания самокат не издавал, проводов тоже не было.

    Сотрудники правоохранительных органов осмотрели предмет, взрывных устройств на клумбе с тюльпанами не обнаружено.


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