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    Юноша с ножом пришёл в детский дом в Польше. Погибла 16-летняя девочка, много раненых

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    В Польше 19-летний молодой человек напал на детский дом с ножом. Скончалась 16-летняя воспитанница, ещё девять человек пострадали. Об этом 10 мая сообщает агентство РАР.

    Преступление было совершено в населенном пункте Томиславице накануне ночью. Предварительно известно, что злоумышленник проник в комнату погибшей девочки-подростка через окно. Они знали друг друга, поскольку раньше были парой. Во время разговора произошла ссора.

    В учреждении на тот момент находились 13 человек. Парень напал на свою бывшую подругу, а затем по пути ранил других людей. В итоге пять человек были госпитализированы, еще четверым оказали медицинскую помощь на месте. Злоумышленника задержали спустя час после преступления. Им оказался житель города Варта. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. В качестве одного из мотивов называют неразделенную любовь.

    Напомним, в начале мая подросток устроил стрельбу в одной из школ Белграда. Девять человек были убиты, семеро ранены. Правоохранители сообщали, что семиклассник готовил нападение — найден листок, в котором значились 16 фамилий, одна из них вычеркнута. Предположительно, это список «целей».

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