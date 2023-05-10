Юноша с ножом пришёл в детский дом в Польше. Погибла 16-летняя девочка, много раненых

В Польше 19-летний молодой человек напал на детский дом с ножом. Скончалась 16-летняя воспитанница, ещё девять человек пострадали. Об этом 10 мая сообщает агентство РАР.

Преступление было совершено в населенном пункте Томиславице накануне ночью. Предварительно известно, что злоумышленник проник в комнату погибшей девочки-подростка через окно. Они знали друг друга, поскольку раньше были парой. Во время разговора произошла ссора.



В учреждении на тот момент находились 13 человек. Парень напал на свою бывшую подругу, а затем по пути ранил других людей. В итоге пять человек были госпитализированы, еще четверым оказали медицинскую помощь на месте. Злоумышленника задержали спустя час после преступления. Им оказался житель города Варта. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. В качестве одного из мотивов называют неразделенную любовь.

