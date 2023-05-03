Устроивший стрельбу в белградской школе семиклассник избежит уголовной ответственности. Задержан его отец

Девять человек убиты и семеро ранены в результате стрельбы в школе в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич предложил снизить минимальный порог уголовной ответственности - с оружием на уроки пришёл 13-летний.



Как сообщает сербское издание Novosti.rs, 3 мая убиты восемь школьников и охранник, ещё шестеро учеников и учитель пострадали. По информации правоохранительных органов, семиклассник готовил нападение: среди прочего, был найден листок, в котором 16 фамилий, одна из них вычеркнута. Как полагают, это список «целей».