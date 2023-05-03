Устроивший стрельбу в белградской школе семиклассник избежит уголовной ответственности. Задержан его отец

Девять человек убиты и семеро ранены в результате стрельбы в школе в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич предложил снизить минимальный порог уголовной ответственности - с оружием на уроки пришёл 13-летний.
Как сообщает сербское издание Novosti.rs, 3 мая убиты восемь школьников и охранник, ещё шестеро учеников и учитель пострадали. По информации правоохранительных органов, семиклассник готовил нападение: среди прочего, был найден листок, в котором 16 фамилий, одна из них вычеркнута. Как полагают, это список «целей».
Школьника называют амбициозным отличником и хорошим стрелком. Известно, что он неоднократно посещал тир с родителями. В школу он пришёл с пистолетами отца, из рюкзака позже достали «коктейли Молотова».
Издание пишет, что по распоряжению прокуратуры мужчину задержали на 48 часов по подозрению в совершении преступления против общественной безопасности. Его сын не подпадает под уголовную ответственность - ему нет 14 лет. Подростка собираются поместить в психиатрическую лечебницу.
Вучич предложил правительству рассмотреть возможность снизить минимальный возраст уголовной ответственности до 12 лет. Пакет предложенных главой государства мер включает также проверку деятельности тиров и запрет на их посещение несовершеннолетними, пишет ТАСС.