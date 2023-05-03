Novosti: Подросток, застреливший учеников в Белграде, пришел в школу с пистолетами и коктейлями Молотова

Устроивший стрельбу в школе Белграда подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и коктейлями Молотова. Об этом 3 мая сообщает сербское издание Novosti.rs.
Подозреваемый после расправы прятался во дворе школы. В кабинете истории он оставил рюкзак, в котором нашли три коктейля Молотова. По данным СМИ, у него был подробный план действий.
Как пишет Novosti, подросток получил единицу на уроке истории, затем решил устроить бойню. «Как выясняется, он пошел с занятий домой за оружием, а потом вернулся и совершил преступление», — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что учащийся 7-го класса убил девять человек, из которых восемь были учениками этой же школы.