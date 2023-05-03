    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    5 м/с, зап

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Novosti: Подросток, застреливший учеников в Белграде, пришел в школу с пистолетами и коктейлями Молотова

    1676
    7 комментариев

    Устроивший стрельбу в школе Белграда подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и коктейлями Молотова. Об этом 3 мая сообщает сербское издание Novosti.rs.

    Фото: МВД Сербии
    ПоделитьсяПоделиться

    Подозреваемый после расправы прятался во дворе школы. В кабинете истории он оставил рюкзак, в котором нашли три коктейля Молотова. По данным СМИ, у него был подробный план действий.

    Как пишет Novosti, подросток получил единицу на уроке истории, затем решил устроить бойню. «Как выясняется, он пошел с занятий домой за оружием, а потом вернулся и совершил преступление», — сказано в публикации.

    Ранее стало известно, что учащийся 7-го класса убил девять человек, из которых восемь были учениками этой же школы.

    Фото: МВД Сербии

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СербияБелградСтрельба в школе
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close