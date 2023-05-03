Novosti: При стрельбе в школе Белграда убиты 8 учеников

В районе Белграда Врачар произошла стрельба на территории школы. Учащийся 7-го класса убил девять человек, из которых восемь были учениками этой школы. Об этом 3 мая сообщает Novosti.rs.



По подозрению в стрельбе задержан 14-летний подросток. По данным издания, он был примерным учеником и проблем с ним ранее не возникало. Предполагается, что расправу Владислав совершил под действием наркотиков.