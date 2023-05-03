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    Подросток убил молотком и закопал школьницу

    Novosti: При стрельбе в школе Белграда убиты 8 учеников

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    В районе Белграда Врачар произошла стрельба на территории школы. Учащийся 7-го класса убил девять человек, из которых восемь были учениками этой школы. Об этом 3 мая сообщает Novosti.rs.

    По подозрению в стрельбе задержан 14-летний подросток. По данным издания, он был примерным учеником и проблем с ним ранее не возникало. Предполагается, что расправу Владислав совершил под действием наркотиков.

    Автор: видеосюжет / RTS Sajt — Zvanični kanal / YouTube

    «Убиты как минимум 8 человек, которые находились в коридоре школы. Среди раненых есть и те, чья жизнь до сих пор под угрозой», — говорится в публикации издания.

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    СербияБелградСтрельба в школе
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