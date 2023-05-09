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    Под Выборгом двухмесячная девочка уснула рядом с отцом и умерла в день рождения

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    8 комментариев

    Попытка успокоить плачущего младенца в Выборгском районе Ленинградской области закончилась уголовным делом о причинении смерти по неосторожности. Девочка не проснулась в день рождения, стало известно «Фонтанке» 9 мая.

    Ребёнка без признаков жизни под рукой спящего супруга накануне ранним утром обнаружила жительница посёлка Гаврилово. Девочку двух месяцев от роду укладывали спать в детскую кроватку, ночью она расплакалась. Укачивать встал отец, засыпали уже рядом.

    Массаж сердца и искусственное дыхание младенцу не помогли.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности. 35-летнего отца отпустили под подписку о невыезде. По предварительным данным, ночью он был нетрезв. В семье есть другие дети, в поле зрения правоохранительных органов она раньше не попадала.

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    Комментарии 8

    Гость09 Мая 2023 в 11:30
    Женя, ты ку ку.
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