Под Выборгом двухмесячная девочка уснула рядом с отцом и умерла в день рождения

Попытка успокоить плачущего младенца в Выборгском районе Ленинградской области закончилась уголовным делом о причинении смерти по неосторожности. Девочка не проснулась в день рождения, стало известно «Фонтанке» 9 мая.
Ребёнка без признаков жизни под рукой спящего супруга накануне ранним утром обнаружила жительница посёлка Гаврилово. Девочку двух месяцев от роду укладывали спать в детскую кроватку, ночью она расплакалась. Укачивать встал отец, засыпали уже рядом.
Массаж сердца и искусственное дыхание младенцу не помогли.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности. 35-летнего отца отпустили под подписку о невыезде. По предварительным данным, ночью он был нетрезв. В семье есть другие дети, в поле зрения правоохранительных органов она раньше не попадала.