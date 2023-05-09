Под Выборгом двухмесячная девочка уснула рядом с отцом и умерла в день рождения

Попытка успокоить плачущего младенца в Выборгском районе Ленинградской области закончилась уголовным делом о причинении смерти по неосторожности. Девочка не проснулась в день рождения, стало известно «Фонтанке» 9 мая.



Ребёнка без признаков жизни под рукой спящего супруга накануне ранним утром обнаружила жительница посёлка Гаврилово. Девочку двух месяцев от роду укладывали спать в детскую кроватку, ночью она расплакалась. Укачивать встал отец, засыпали уже рядом.

Массаж сердца и искусственное дыхание младенцу не помогли.