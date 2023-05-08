К проверке после падения детей в Московском парке Победы подключился Следком

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования детей в Московском парке Победы. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе городского ГСУ СКР.
По данным ведомства, в результате обрушения детского игрового комплекса «Паутинка» пострадали пятеро детей, которые попали в больницу с различными телесными повреждениями.
Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ГСУ.
«Фонтанка» уже пообщалась с мамой троих детей, которые оказались на злополучной паутинке в момент обрушения. По ее словам, на аттракционе находились шестеро детей, включая двоих ее 9-летних сыновей и 11-летнюю дочь. Один мальчик отделался испугом, другой получил ушиб, а девочке придется задержаться в больнице. Остальные дети, добавила она, несильно ушиблись и «разбежались».