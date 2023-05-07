    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    773мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.82eur84.91

    Спецоперация на Украине

    Захара Прилепина вывели из комы после теракта: новости СВО за 6 мая

    Главные события последних суток

    706
    6 комментариев
    Из-за покушения на Прилепина возбудили уголовное дело
    Из-за покушения на Прилепина возбудили уголовное делоФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 мая 2023 года.

    Ситуация в Белгородской области

    Село Муром было обстреляно со стороны Украины, тяжело пострадала женщина.

    — По докладу главного врача, у нее множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством, — рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Пресечение атаки

    ФСБ и МВД сообщили ТАСС, что пресекли атаку с применением дронов на военный аэродром Северный в Ивановской области. По информации Центра общественных связей ФСБ, атаковать предполагалось самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

    — В ЦОС сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории РФ была выявлена диверсионно-разведывательная группа, деятельность которой координировали сотрудники спецслужб Украины, — сообщило информационное агентство.

    Дело Прилепина

    Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин. Глава региона отметил, что писатель родился «не в рубашке, а в бронежилете», потому что его спасение можно назвать чудом.

    Напомним, 6 мая машина Прилепина была взорвана, его водитель погиб. Дело квалифицировали как теракт. В тот же день участковые задержали подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Как заявили в Следственном комитете, мужчина дал признательные показания. Теракт, по данным ведомства, он совершил по заданию украинских спецслужб.

    Из-за покушения на Прилепина возбудили уголовное дело
    Из-за покушения на Прилепина возбудили уголовное делоФото: Алексей Волхонский / V1.RU

    По теме

    СпецоперацияЗахар ПрилепинУкраинаОбстрел

    Комментарии 6

    Гость07 Мая 2023 в 20:07
    Выздоравливайте, Захар.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close