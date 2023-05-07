Захара Прилепина вывели из комы после теракта: новости СВО за 6 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 мая 2023 года.
Ситуация в Белгородской области
Село Муром было обстреляно со стороны Украины, тяжело пострадала женщина.
— По докладу главного врача, у нее множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством, — рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Пресечение атаки
ФСБ и МВД сообщили ТАСС, что пресекли атаку с применением дронов на военный аэродром Северный в Ивановской области. По информации Центра общественных связей ФСБ, атаковать предполагалось самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
— В ЦОС сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории РФ была выявлена диверсионно-разведывательная группа, деятельность которой координировали сотрудники спецслужб Украины, — сообщило информационное агентство.
Дело Прилепина
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин. Глава региона отметил, что писатель родился «не в рубашке, а в бронежилете», потому что его спасение можно назвать чудом.
Напомним, 6 мая машина Прилепина была взорвана, его водитель погиб. Дело квалифицировали как теракт. В тот же день участковые задержали подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Как заявили в Следственном комитете, мужчина дал признательные показания. Теракт, по данным ведомства, он совершил по заданию украинских спецслужб.