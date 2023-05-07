Захара Прилепина вывели из комы после теракта: новости СВО за 6 мая

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 мая 2023 года.

— По докладу главного врача, у нее множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством, — рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пресечение атаки

ФСБ и МВД сообщили ТАСС, что пресекли атаку с применением дронов на военный аэродром Северный в Ивановской области. По информации Центра общественных связей ФСБ, атаковать предполагалось самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

— В ЦОС сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории РФ была выявлена диверсионно-разведывательная группа, деятельность которой координировали сотрудники спецслужб Украины, — сообщило информационное агентство.



Дело Прилепина

Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин. Глава региона отметил, что писатель родился «не в рубашке, а в бронежилете», потому что его спасение можно назвать чудом.

