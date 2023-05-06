Землю ожидают несколько дней магнитных бурь

Магнитные бури уровня G2 ожидаются на Земле в ближайшие несколько дней. Об этом 6 мая говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.
«Несколько дней нестабильной геомагнитной обстановки прогнозируются на этих выходных и в начале следующей недели. Причиной стал рост вспышечной активности, начавшийся ещё 1–3 мая, но пока не приводивший к сильным геомагнитным последствиям», — сказано в сообщении.
Вспышки на солнце, объясняют там, связаны с крупным скоплением солнечных пятен. С 1 по 5 мая эти активные центры были на удалении от центрального меридиана и практически не оказывали влияния на нашу планету.
«Первые крупные группы пятен вошли в зону воздействия на Землю вчера вечером, а сегодня-завтра пересекут центральный меридиан, то есть окажутся в зоне максимального влияния. Еще одна группа пересечет меридиан 9 мая», — добавили там.
Сейчас регистрируются выбросы солнечных масс из этих групп, в том числе направленные на Землю. В субботу около 8 утра мск был зафиксирован их первый приход, вызвавший короткую магнитную бурю второго уровня (по 5-балльной шкале).
К планете выброшены массы вещества, приход которых может быть растянут на двое-трое суток. Из-за этого с 7 по 9–10 мая ожидаются заметные колебания геомагнитной обстановки, однако пиковые значения магнитных бурь в этот период пока не прогнозируются выше первого-второго уровня.
По предварительной информации, магнитная обстановка стабилизируется 10–11 мая.
24 мая на Северо-Западе России и даже в Московской области наблюдали северное сияние, вызванное магнитной бурей, которая оказалась самой сильной не только в этом году, но и за прошлые несколько лет. Интенсивность возмущений геомагнитного поля достигала Кр=8, что соответствует очень сильной магнитной буре уровня G4.