Землю ожидают несколько дней магнитных бурь

Магнитные бури уровня G2 ожидаются на Земле в ближайшие несколько дней. Об этом 6 мая говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.

«Несколько дней нестабильной геомагнитной обстановки прогнозируются на этих выходных и в начале следующей недели. Причиной стал рост вспышечной активности, начавшийся ещё 1–3 мая, но пока не приводивший к сильным геомагнитным последствиям», — сказано в сообщении.

Вспышки на солнце, объясняют там, связаны с крупным скоплением солнечных пятен. С 1 по 5 мая эти активные центры были на удалении от центрального меридиана и практически не оказывали влияния на нашу планету.