Сияние над Петербургом породила сильнейшая за несколько лет магнитная буря — от таких ломаются приборы

Магнитная буря, из-за которой в Петербурге с вечера наблюдали северное сияние , оказалась самой сильной не только в этом году, а и за прошлые несколько лет. Об этом сообщает 24 апреля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале .

В Институте прикладной геофизики ТАСС рассказали, что степень возмущенности магнитного поля Земли поднималась до уровня G4 — очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо. При таким уровне возможны серьёзные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.



По словам Леуса, интенсивные полярные сияния видели и на широте Москвы. В Петербурге аврору видели в разных районах и даже в самом центре, где очень сильная засветка.

