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    Сияние над Петербургом породила сильнейшая за несколько лет магнитная буря — от таких ломаются приборы

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Магнитная буря, из-за которой в Петербурге с вечера наблюдали северное сияние, оказалась самой сильной не только в этом году, а и за прошлые несколько лет. Об этом сообщает 24 апреля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    «Интенсивность возмущений геомагнитного поля достигала Кр=8, что соответствует очень сильной магнитной буре уровня G4!» — пишет Леус.

    Автор: Астро Фото Болото

    В Институте прикладной геофизики ТАСС рассказали, что степень возмущенности магнитного поля Земли поднималась до уровня G4 — очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо. При таким уровне возможны серьёзные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

    По словам Леуса, интенсивные полярные сияния видели и на широте Москвы. В Петербурге аврору видели в разных районах и даже в самом центре, где очень сильная засветка.

    Магнитная буря, по прогнозам, прекратится в ближайшие часы, но до конца дня магнитосфера Земли останется в слабо возмущенном состоянии.

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    читательница «Фонтанки» Светлана

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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