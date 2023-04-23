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    И засветка не помешала. В центре Петербурга любовались северным сиянием

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    Магнитная буря помогла жителям Петербурга увидеть непривычное даже в центре. Вечером 23 апреля на Петроградской стороне наблюдали северное сияние.

    «Фонтанка.ру».

    Непривычную картину можно было наблюдать в начале одиннадцатого вечера. Достаточно было поднять глаза к небу. Сияние оказалось настолько сильным, что привычный зеленоватый оттенок перебивался розовым. «Танцевало» небо не дольше минуты.

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    Более сильное и яркое северное сияние с фиолетовым оттенком наблюдали жители Пушкина.

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    Наблюдать северное сияние петербуржцы имеют возможность благодаря магнитной буре – как правило, оба явления идут рука об руку. Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН характеризуют бурю, как слабую. Продлится она до середины 24 апреля.

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    Северное сияние
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