И засветка не помешала. В центре Петербурга любовались северным сиянием

Магнитная буря помогла жителям Петербурга увидеть непривычное даже в центре. Вечером 23 апреля на Петроградской стороне наблюдали северное сияние.
«Фонтанка.ру».
Непривычную картину можно было наблюдать в начале одиннадцатого вечера. Достаточно было поднять глаза к небу. Сияние оказалось настолько сильным, что привычный зеленоватый оттенок перебивался розовым. «Танцевало» небо не дольше минуты.
Более сильное и яркое северное сияние с фиолетовым оттенком наблюдали жители Пушкина.
Наблюдать северное сияние петербуржцы имеют возможность благодаря магнитной буре – как правило, оба явления идут рука об руку. Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН характеризуют бурю, как слабую. Продлится она до середины 24 апреля.