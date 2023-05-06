Губернатор Нижегородской области рассказал про состояние Захара Прилепина после взрыва

Губернатор Нижегородской области прокомментировал состояние писателя и политика Захара Прилепина, пострадавшего в результате взрыва автомобиля под Нижним Новгородом.



«Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — написал Глеб Никитин 6 мая в своем телеграм-канале. Пресс-секретарь Захара Прилепина также рассказал NN.RU, что писатель в порядке.



В то же время источник РБК, близкий в МВД, утверждает, что писатель, по предварительной информации, тяжело ранен.



Ранее сообщалось, что Прилепин возвращался из новых регионов. По пути он остановился поесть под Нижним Новгородом. После того, как автомобиль Audi Q7 продолжил движение раздался взрыв. Водитель погиб.

