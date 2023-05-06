На место взрыва автомобиля Прилепина под Нижним Новгородом выехали следователи

На место подрыва автомобиля, в котором находился писатель и член партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин, выехали следователи и криминалисты, сообщает 6 мая Следственный комитет России.
По данным собеседника РБК, писатель возвращался с территории новых регионов. По предварительной информации, за его автомобилем велась слежка. Известно, что по дороге он останавливался поесть под Нижним Новгородом. Взрыв произошел сразу после того, как автомобиль отправился в дальнейший путь.
Прилепин, ехавший на заднем сидении, ранен. Его водитель погиб.