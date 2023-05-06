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    На место взрыва автомобиля Прилепина под Нижним Новгородом выехали следователи

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    На место подрыва автомобиля, в котором находился писатель и член партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин, выехали следователи и криминалисты, сообщает 6 мая Следственный комитет России.

    По данным собеседника РБК, писатель возвращался с территории новых регионов. По предварительной информации, за его автомобилем велась слежка. Известно, что по дороге он останавливался поесть под Нижним Новгородом. Взрыв произошел сразу после того, как автомобиль отправился в дальнейший путь.

    Прилепин, ехавший на заднем сидении, ранен. Его водитель погиб.

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