В Кремле закончили восстановление купола после атаки беспилотников

Работы по замене медных листов на куполе Сенатского дворца в Кремле завершились. Об этом 5 мая сообщила пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова, передает РИА Новости.
«Два медных листа заменены, работы завершены», — сказала она.
Два медных листа повреждены на куполе Сенатского дворца в результате украинской атаки на Кремль.
«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два листа, два медных листа, которые покрывают купол. Эти два медных листа будут, если уже не заменены, я точно не знаю, будут там или сегодня, или завтра заменены», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Беспилотники пытались совершить удар по кремлевской резиденции президента России ночью 3 мая. Известно, что аппарата было два, их вывели из строя. Никто не пострадал. По словам Пескова, главы государства в этот момент в здании не было. В Кремле заявили, что это попытка покушения на Путина. Возбуждено уголовное дело о теракте. Лидер Украины Зеленский отрицает причастность Киева.