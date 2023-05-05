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    Уже растаял, но у нас есть доказательства. Майский снег — лучшие портреты

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    4 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Жители Петербурга и Ленобласти засыпали «Фонтанку» фотографиями и видео так же, как туча засыпала регион снегом. Редакционные фотографы тоже не дремали. Показываем лучшие кадры.

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    Утренний снегопад был масштабным: он прошёлся и по Петербургу, и по области. Есть места, где выпало до 4 сантиметров снега.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Ночью температура опускалась до 0 и даже минус 1 градуса, кое-где была гололедица. В 11 часов воздух прогрелся до плюс 3.

    читатель «Фонтанки»

    Снегопады утром были короткие, но днём возможны новые.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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