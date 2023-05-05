Уже растаял, но у нас есть доказательства. Майский снег — лучшие портреты

Жители Петербурга и Ленобласти засыпали «Фонтанку» фотографиями и видео так же, как туча засыпала регион снегом. Редакционные фотографы тоже не дремали. Показываем лучшие кадры.
Утренний снегопад был масштабным: он прошёлся и по Петербургу, и по области. Есть места, где выпало до 4 сантиметров снега.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Ночью температура опускалась до 0 и даже минус 1 градуса, кое-где была гололедица. В 11 часов воздух прогрелся до плюс 3.
читатель «Фонтанки»
Снегопады утром были короткие, но днём возможны новые.