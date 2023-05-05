    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-з

    768мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd78.61eur87

    Новые облака подойдут с севера. Снегопад в Петербурге в трёх кадрах и взгляд синоптиков

    4666
    1 комментарий

    Снегопад как минимум дважды за утро накрыл город. В какой-то момент он был настолько сильным, что видимость оказалась значительно снижена. Вот три кадра супервидовой веб-камеры с разницей в несколько минут.

    ПоделитьсяПоделиться

    Вот как выглядело это всё не с неба, а с высоты человеческого роста.

    ПоделитьсяПоделиться

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале сообщил, что утренний снегопад короткий, но ожидаются новые.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Смотрите локатор, зона с осадками смещается с севера и скоро пройдет весь город. Так что этот снег ненадолго, но сегодня днем осадки в виде снега и мокрого снега еще будут, так как облака будут новые образовываться и подходить с севера», — объясняет Колесов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыПогода веснойАлександр КолесовСнег
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close