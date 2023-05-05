Новые облака подойдут с севера. Снегопад в Петербурге в трёх кадрах и взгляд синоптиков

Снегопад как минимум дважды за утро накрыл город. В какой-то момент он был настолько сильным, что видимость оказалась значительно снижена. Вот три кадра супервидовой веб-камеры с разницей в несколько минут.
Вот как выглядело это всё не с неба, а с высоты человеческого роста.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале сообщил, что утренний снегопад короткий, но ожидаются новые.
«Смотрите локатор, зона с осадками смещается с севера и скоро пройдет весь город. Так что этот снег ненадолго, но сегодня днем осадки в виде снега и мокрого снега еще будут, так как облака будут новые образовываться и подходить с севера», — объясняет Колесов.