В Ленобласти — просто зима. «Арктическое вторжение стало причиной формирования снежного покрова»

Выпавший 5 мая снег посчитали. В Ленобласти есть места, где его хватило бы на целую снежную крепость.
«Арктическое вторжение, сопровождаемое осадками, местами переходящими в снег, стало причиной формирования в некоторых районах Ленинградской области временного снежного покрова», — сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Самый высокий снежный покров — 4 сантиметра — зафиксировала метеостанция посёлка Вознесенье, расположенного в месте впадения Свири в Онежское озеро.
А в Петербурге, по данным городской метеостанции, «неровный слой слежавшегося или мокрого снега покрывает почву полностью» высотой менее 0,5 см, добавляет Леус. «Фонтанка» показывала утренний снегопад. В центре города хлопья на асфальте тают, а в некоторых районах лежат на земле, деревьях и цветах.