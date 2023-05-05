В Ленобласти — просто зима. «Арктическое вторжение стало причиной формирования снежного покрова»

Выпавший 5 мая снег посчитали. В Ленобласти есть места, где его хватило бы на целую снежную крепость.



«Арктическое вторжение, сопровождаемое осадками, местами переходящими в снег, стало причиной формирования в некоторых районах Ленинградской области временного снежного покрова», — сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

