    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-з

    768мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd78.61eur87

    Снег заметает Петербург. Даже кот в шоке

    19115
    19 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    На Петербург утром 5 мая наползла снежная туча. Снег пошел и в северных районах, и в центре. По данным СЗ УГМС, в 7:30 в городе всего 0,7 градуса выше нуля.

    На улице Чайковского сначала падали отдельные хлопья, а потом повалило. Даже кот в шоке, рассказывает читательница Елизавета.

    читательница «Фонтанки»

    На Гражданском проспекте просто метель. «Шикарная майская погода», — иронизирует читательница Наталья.

    читательница «Фонтанки» Наталья

    Местами снег даже не успевает таять на земле. На Удельной сформировался снежный покров.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Яндекс.Погода» показывает дождь со снегом, но осадки за окном читателей похожи на обычный зимний снег.

    ПоделитьсяПоделиться

    Супервидовые веб-камеры тоже задокументировали крупные хлопья. Видео из центра города смотрите на специальной вкладке туристического гида «(От)личный Петербург».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    guide-spb.fontanka.ru

    Синоптики прогнозировали снег вчера и сегодня. Вчера он тоже шел, горожане видели его в Курортном и Выборгском районах.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СнегПогодаПогода в ПетербургеПогода весной
    ЛАЙК5
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 19

    Гость05 Мая 2023 в 08:54
    Туристский гид.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close