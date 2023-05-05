Снег заметает Петербург. Даже кот в шоке

На Петербург утром 5 мая наползла снежная туча. Снег пошел и в северных районах, и в центре. По данным СЗ УГМС, в 7:30 в городе всего 0,7 градуса выше нуля.
На улице Чайковского сначала падали отдельные хлопья, а потом повалило. Даже кот в шоке, рассказывает читательница Елизавета.
читательница «Фонтанки»
На Гражданском проспекте просто метель. «Шикарная майская погода», — иронизирует читательница Наталья.
читательница «Фонтанки» Наталья
Местами снег даже не успевает таять на земле. На Удельной сформировался снежный покров.
«Яндекс.Погода» показывает дождь со снегом, но осадки за окном читателей похожи на обычный зимний снег.
Супервидовые веб-камеры тоже задокументировали крупные хлопья. Видео из центра города смотрите на специальной вкладке туристического гида «(От)личный Петербург».
Синоптики прогнозировали снег вчера и сегодня. Вчера он тоже шел, горожане видели его в Курортном и Выборгском районах.