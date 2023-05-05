Снег заметает Петербург. Даже кот в шоке

На Петербург утром 5 мая наползла снежная туча. Снег пошел и в северных районах, и в центре. По данным СЗ УГМС, в 7:30 в городе всего 0,7 градуса выше нуля.



На улице Чайковского сначала падали отдельные хлопья, а потом повалило. Даже кот в шоке, рассказывает читательница Елизавета.

