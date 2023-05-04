Максимум холода в тылу циклона. Ловите снег

В 8 часов утра в Петербурге всего плюс 3 градуса, и днём будет ненамного больше. Похолодание выходит на пик.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 мая в городе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1, днём составит 5–7 градусов.

