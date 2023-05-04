Максимум холода в тылу циклона. Ловите снег

В 8 часов утра в Петербурге всего плюс 3 градуса, и днём будет ненамного больше. Похолодание выходит на пик.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 мая в городе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1, днём составит 5–7 градусов.
Погоду в регионе формирует тыловая часть циклона, и поступление в регион холодного воздуха усилится, объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, ветер будет порывистым, а атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.
Впервые за 20 лет 4 мая будет таким холодным, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 2 до 17 градусов. Самое холодное 4 мая зафиксировано в 1965 году, минус 5 днём, а самое тёплое — в 1996 году, плюс 24. Так что плюс 5 — это пониженная дневная температура для 4 мая.
В ночь на пятницу возможны заморозки, а днём местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.