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    «Ъ»: Производители беспилотников опасаются, что запрет на их использование отбросит отрасль на пять лет назад

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    Запрет на полеты беспилотников, который ввели многие российские регионы после атаки на Кремль, может стоить отрасли до 10 млрд рублей до конца года и отбросить ее к уровню 2018 года. Так полагают опрошенные «Коммерсантом» производители и разработчики техники.

    Как пишет издание 5 мая, только в Москве и Петербурге убытки могут составить до 1,5 млрд рублей, если запрет использовать коптеры продлится до конца года. Эта сумма является объемом недополученной прибыли от продажи услуг в сфере аэрофотосъемки и мониторинга.

    В качестве альтернативы участники рынка предлагают в короткие сроки проработать внедрение датчиков для контроля маршрута и экстренного прерывания полета беспилотника.

    Мэрия Москвы 3 мая заявила о полном и бессрочном запрете на все частные полеты коптеров над столицей.

    В Петербурге также теперь действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Сайт с формой заявки на получение разрешения не работает, ответственные ведомства говорят, что полный запрет будет действовать как минимум до 15 мая.

    Атака украинских беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Официально о ней сообщили в среду днем. Пресс-служба президента назвала инцидент спланированной террористический акцией и покушением на главу государства. Было возбуждено уголовное дело о теракте. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к произошедшему. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что не может подтвердить сообщения об атаке, а заявления Москвы, по его мнению, нужно «делить на два».

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