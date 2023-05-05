«Ъ»: Производители беспилотников опасаются, что запрет на их использование отбросит отрасль на пять лет назад

Запрет на полеты беспилотников, который ввели многие российские регионы после атаки на Кремль, может стоить отрасли до 10 млрд рублей до конца года и отбросить ее к уровню 2018 года. Так полагают опрошенные «Коммерсантом» производители и разработчики техники.
Как пишет издание 5 мая, только в Москве и Петербурге убытки могут составить до 1,5 млрд рублей, если запрет использовать коптеры продлится до конца года. Эта сумма является объемом недополученной прибыли от продажи услуг в сфере аэрофотосъемки и мониторинга.
В качестве альтернативы участники рынка предлагают в короткие сроки проработать внедрение датчиков для контроля маршрута и экстренного прерывания полета беспилотника.
Мэрия Москвы 3 мая заявила о полном и бессрочном запрете на все частные полеты коптеров над столицей.
В Петербурге также теперь действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Сайт с формой заявки на получение разрешения не работает, ответственные ведомства говорят, что полный запрет будет действовать как минимум до 15 мая.